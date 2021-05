Terni, maxi evasione da quasi 400 mila euro: gioielleria nei guai

Conti correnti, orologi e beni di lusso per un valore di 386 mila euro sequestrati preventivamente dalla Guardia di finanza di Terni a causa di un’evasione fiscale andata avanti per anni. Nel mirino delle Fiamme Gialle – in particolare del Gruppo di Terni coordinato dal capitano Francesco Esposito – è finita una società a responsabilità limitata esercente l’attività di gioielleria, nonché i legali rappresentanti – due, entrambi indagati – succedutisi nel corso del tempo.

L’evasione. Nascosti i ricavi



La Finanza ha scoperto «una sistematica evasione attraverso l’omesso versamento delle imposte su redditi e Iva. La società in questione – riferisce il comando provinciale – ha sede legale a Roma ma è attiva in una piazza rilevante di Terni e nelle vie centrali di Orvieto e Viterbo con proprie unità locali. In sostanza è stato verificato che dal 2015 i legali rappresentanti della gioielleria avevano nascosto al fisco ricavi per milioni di euro con dichiarazioni ‘infedeli’». Vale a dire la completa omissione.

Il sequestro

Il sequestro preventivo è scattato su disposizione del gip di Terni che ha accolto quanto chiesto dalla procura della Repubblica. I ‘sigilli’ sono stati così applicati dai militari del Gruppo di Terni a beni e valori di immediata liquidità per quasi 400 mila euro: si tratta in particolare di gioielli e orologi – presso tutte le unità locali – per quasi 340 mila euro ed i conti correnti intestati alla società.