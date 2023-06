Terni, maxi furto alla Tonic: rubati ombrelloni e lettini

Tanta amarezza e un brusco risveglio per i gestori di una delle strutture sportive più conosciute, grandi e apprezzate di Terni, il fitness club Tonic di via del Centenario. Nella notte tra martedì e mercoledì c’è chi ha rubato una gran quantità di ombrelloni e lettini: le indagini sono in mano alla polizia di Stato.

Il furto e il disservizio



I malviventi, evidentemente ben organizzati e che già sapevano come muoversi all’interno della struttura, sono entrati in azione nel parco esterno della Tonic. Un colpo preparato nei dettagli: da quanto si apprende sono stati presi in linea di massima 100 lettini e 25 ombrelloni, poi portati via con un furgone. Il valore di mercato stimato è di circa 15 mila euro: «In dieci anni che sono qui è la prima volta che ci capita una cosa del genere e ci crea un disservizio», spiega il club manager Diego Cipiccia. Anche perché in questo periodo – in piena estate e con i fornitori che magari hanno difficoltà nel reperire ciò che occorre – è complicato sostituire il materiale a stretto giro. Visionate le telecamere di videosorveglianza per cercare di avere indizi o dettagli utili per risalire ai responsabili.