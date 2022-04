Terni, cambio luogo per ruota panoramica

La presentazione con breve clip era già stata pubblicata nel weekend dopo il via libera della giunta di mercoledì scorso. Tuttavia qualcosa si è perso per strada nell’iter procedurale e di valutazione per il posizionamento – numerosissime le contestazioni in pochi giorni, anche da esponenti della stessa maggioranza – in piazza Tacito: si cambia rispetto ai piani originari per la ruota panoramica da 82 tonnellate e 34 metri di diametro. Si punta su piazza della Repubblica. Vedremo se ci saranno ulteriori problematiche. Certo è che la partita non è stata gestita nel migliore dei modi.

L’OK PER PIAZZA TACITO. SUBITO MALUMORI

Il problema e lo stop



La ruota della Hsc events srls era stata ‘approvata’ – con deroga rispetto al regolamento per gli spettacoli viaggianti – per piazza Tacito, scelta che fin da subito ha suscitato polemiche su polemiche. Alla fine, dopo ulteriori valutazioni nel pomeriggio con protagonista anche la direzione polizia Locale ed i tecnici della Hsc, sarebbe arrivato lo stop in particolar modo per un problema legato alle griglie di areazione del parcheggio. Con immediato focus che si è spostato sull’altra zona principale del centro, piazza della Repubblica. Nelle ultime ore sono stati coinvolti anche i vigili del fuoco e la commissione qualità architettonica e paesaggio. C’è chi aveva consigliato l’area del ‘belvedere 13 giugno’, ovvero la prua con vista sul Nera. Da ricordare che la società di Claudi aveva già pagato un deposito cauzionale di 2 mila euro oltre ad aver attivato le utenze necessarie per il funzionamento della maxi struttura.

Le aree già approvate per gli spettacoli viaggianti

Piazza della Repubblica è uno dei quattordici luoghi attualmente inseriti – per piazza Tacito c’era stata la deroga approvata a fine marzo – nell’elenco per l’esercizio degli spettacoli viaggianti: le altre sono largo Villa Glori, piazza Solferino, largo Manni, largo Atleti Azzurri d’Italia, i giardini pubblici de La Passeggiata, l’area Prociv di via del Centenario, vocabolo Staino, via Di Vittorio, l’antistadio, piazza della Meridiana, largo Micheli, via Gabelletta (zona prospiciente la Coop) e il parco dei Campacci di Marmore (campo sportivo, Mazzelvetta, Ponticelli e parcheggio incrocio Noceta-viale della Pace tra i Popoli). Come noto l’inaugurazione dell’attrazione – salvo sorprese o nuovi cambiamenti – è prevista per sabato 9 aprile.

«Una bella lezione per la politica»

Tra coloro che avevano fin da subito messo nel mirino la scelta di piazza Tacito c’è Michele Rossi di Terni Civica, esponente della maggioranza: «Da tutta questa storia della ruota panoramica in piazza Tacito una bella lezione per la politica tutta. La città ha sviluppato senso critico e senso di rispetto degli spazi pubblici. La totale contrarietà dei cittadini ad un uso improprio di quello spazio pubblico come quello, oggi recuperato faticosamente, dimostra consapevolezza e senso critico nonché volontà nel difenderlo da elementi che seppur attrattivi risultano invasivi e fuori luogo. La città ha escluso piazza Tacito, con l’opera artistica della fontana dello zodiaco e la recuperata bellezza. La nuova scelta va sicuramente meglio – conclude – ma se mi si chiedesse una opinione continuo a preferire un luogo con una possibile visuale più ampia (lungo il fiume per me era il posto perfetto) piuttosto che una posizione soffocata tra i palazzi». Montaggio in arrivo.