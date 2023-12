Terni: «Medico malato ma nessuno sa chi lo sostituisce»

«Giovedì abbiamo raggiunto lo studio associato dove riceve il nostro medico di base, in via Gabelletta, e abbiamo trovato un cartello: ‘Per motivi di salute il dottore non effettuerà ambulatorio’. Fine. Nessuna indicazione su eventuali sostituti, contatti telefonici impossibili: il medico non risponde e la segreteria è piena di messaggi. Nessuno vuole disturbare le persone che hanno problemi di salute ma vorremmo capire a chi dobbiamo rivolgerci, altrimenti poi si spiega perché qualcuno magari finisce per contribuire ad ‘intasare’ il pronto soccorso». La segnalazione è di alcuni mutuati ternani che, alla mattinata di venerdì, chiedono di capire chi operi in sostituzione del proprio medico di medicina generale. Il periodo è quello che è – in tanti in questi giorni sono affetti da forme influenzali, Covid e mali di stagione – e quindi il sistema sanitario del territorio, ma pure quello ospedaliero, è sotto stress più del solito. E disagi relativamente piccoli come questo, rischiano di diventare ancor più significativi.

