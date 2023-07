Terni, mercatino alla Passeggiata: ipotesi 19 luglio per il debutto. Restano perplessità

di S.F.

Mercatino alla Passeggiata, nuovo round al ‘Pentagono’ mercoledì mattina nell’ufficio – iniziato con 25 minuti di ritardo rispetto all’orario di convocazione – dell’assessore al commercio Stefania Renzi. Poco più di un’ora di confronto e nessun passo indietro di palazzo Spada nonostante i dubbi (in prima battuta di Fiva Confcommercio, ma anche alcuni residenti non sono entusiasti della cosa) sollevati da più parti. Che, anzi, spinge sull’acceleratore: un’ipotesi concreta per il trasferimento è per mercoledì 19 luglio dopo alcuni lavori, necessari, per accogliere gli ambulanti nel parco. Tutto già deciso sulla carta e non da poche ore. Si vedrà se davvero le tempistiche saranno queste, con gli uffici che giocoforza dovranno correre e non poco per sistemare ciò che occorre. Una scelta che giocoforza ha creato e sta creando divisione in città, d’altronde in un senso o nell’altro c’è chi resterà scontento. C’è una certezza in ogni caso: serve l’ok della soprintendenza considerando i vincoli e tutto ciò che rappresenta l’area per la città. Da ricordare che su questo fronte la giunta ha già deliberato la scorsa settimana l’atto di indirizzo politico per dare il via all’operazione. A livello tecnico sono stati coinvolti i dirigenti Paolo Grigioni, Grazia Marcucci e Gioconda Sassi, la posizione di alta professionalità Federico Nannurelli e quella di elevata qualificazione Sandra Proietti Divi.

