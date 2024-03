Terni, mercatino in area palasport: navetta dal centro per quattro mercoledì

Mercatino in area PalaTerni e navetta da piazza Ridolfi in arrivo, come era stato ipotizzato in avvio di 2024. Ad ufficializzarlo lunedì mattina durante il consiglio comunale è stato l’assessore Marco Iapadre rispondendo ad un’interrogazione urgente di Marco Cecconi (FdI): «Per adesso per i primi quattro mercoledì, poi vedremo con le decisioni dei commercianti. I vecchi clienti possono così raggiungere la nuova posizione». L’esponente della minoranza si era fatto avanti per un’altra ragione, ovvero l’ordinanza a meno di 48 ore dall’inizio del primo appuntamento e la segnaletica assente per il divieto di sosta.

