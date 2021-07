Mercatino in centro Terni, primi segnali in vista del trasloco

di S.F.

«Fin quando non ci danno l’ok per andare non ci crediamo». Il pensiero degli operatori del mercatino di Terni ormai può essere sintetizzato in questo modo dopo l’ennesimo e inatteso rinvio – post ordinanza del sindaco Leonardo Latini con planimetria già definita da giorni e accordo chiuso – per il trasferimento da vocabolo Staino in via Colombo, largo Frankl, corso del Popolo, piazza Ridolfi, piazza Europa e piazza Solferino. Fatto sta che ora la prima data utile – salvo ulteriori imprevisti questa volta si farà – è diventata il 4 agosto: in tal senso non sono passati inosservati gli avvisi del Comune nelle aree interessate. Motivo? Il rifacimento della segnaletica per i posteggi previsto per il 2 e 3 agosto, a ridosso del primo appuntamento nelle vie cittadine. Più di qualcuno, incuriosito dai nastri posizionati in diverse zone, si è fermato a leggere le indicazioni non sapendo della novità. L’affidamento da 6 mila euro è per Terni Reti.