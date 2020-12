Terni, mercatino ok il 30 dicembre. In ‘zona rossa’ si fa il 5 gennaio

di S.F.

Il mercatino settimanale in vocabolo Staino, a Terni, si terrà regolarmente – nella sua interezza – mercoledì 30 dicembre, con l’Umbria in zona arancione per via del decreto legge del premier Giuseppe Conte per il periodo delle festività. Discorso diverso invece per l’appuntamento successivo quando in tutto il territorio italiano scatteanno di nuovo le misure più stringenti: niente 6 gennaio, data festiva, ma anticipo al 5 e con la sola presenza degli stand alimentari. C’è poi un’ulteriore novità legata al commercio su aree pubbliche: la neo dirigente Emanuela Barbon ha firmato mercoledì la determina che dà l’avvio d’ufficio al procedimento di rinnovo delle concessioni per i posteggi in scadenza entro il 31 dicembre.

MERCATINO, ENNESIMO RINVIO PER IL TRASFERIMENTO

Niente stop. I posteggi

Ciò avviene perché sia per la zona arancione che per la rossa – con un provvedimento sindacale tuttavia è possibile sancire la sospensione – non è previsto il blocco completo. Per quel che concerne i posteggi per il commercio su aree pubbliche – alimenti e bevande, rivendita di quotidiani/periodici, vendita da parte di produttori agricoli e attività artigianali – ci saranno sei mesi di tempo per l’ultimazione dell’iter: sarà possibile in questo periodo anche regolarizzare – quantomeno per le irregolarità sanabili – l’iscrizione al registro delle imprese. L’atto fa seguito al decreto ministeriale del Mise dello scorso 25 novembre riguardanti le linee guida per il rinnovo delle concessioni: sussistono «senz’altro i motivi di opportunità – viene messo in evidenza dalla direzione economia, lavoro e promozione del territorio – dell’avviso pubblico unico non solo per ilnumero elevato di destinatari ma altresì in considerazione dei tempi ristrettissimi per procedere in un periodo particolare dell’avvicinarsi del Natale in cui generalmente si incrementa la corrispondenza cartacea ed on line con maggiori possibilità dismarrimento o scarsa attenzione ad un avvio di procedimento spedito in forma individuale».

L’AVVIO D’UFFICIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO CONCESSIONI

Chi riguarda

L’avviso riguarda tutti coloro che esercitano commercio in mercati, fiere e posteggi fuori mercato: «Trattandosi di procedimento avviato d’ufficio, i destinatari del presente avviso non debbono inoltrare alcuna istanza o domanda al Comune di Terni», l’ulteriore specifica. Le concessioni sono rinnovate fino al 31 dicembre 2032 con decorrenza dal 1° gennaio: in attesa della conclusione del procedimento è consentita la prosecuzione dell’attività. Ad occuparsene – oltre alla dirigente veneta – sono Mara Martini e Anna Cristina Cuppini.