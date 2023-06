Terni, mercatino alla Passeggiata: scatta il confronto

L’idea non è nuova, anzi. A tal punto che in avvio di 2020, nell’immediato pre Covid, ci fu una III commissione consiliare con mezza giunta comunale e gli operatori interessati coinvolti per parlarne. E arrivò il no. Ora ci risiamo: per il mercatino settimanale di Terni si torna a parlare di un trasferimento a La Passeggiata. D’altronde il vicesindaco Riccardo Corridore ha già fatto capire che in centro, per come è impostato ora, non piace granché. Ora la palla passa all’assessore al commercio Stefania Renzi.

FEBBRAIO 2020: CORO DI ‘NO’ PER IL MERCATINO ALLA PASSEGGIATA

«MERCATINO IN CENTRO? NON DECENTE VEDERE BANCARELLE SOTTO PALAZZO SPADA»

LO SCAMBIO GIUNTA-OPERATORI NEL 2020 – VIDEO

Lunedì tutti al Pentagono: valutazione



Del tema se ne discuterà lunedì pomeriggio al V piano del ‘Pentagono’, luogo indicato dalla Renzi per il confronto con le associazioni di categoria. Il motivo della convocazione? La valutazione della nuova localizzazione del mercatino settimanale alla Passeggiata che, da ordinanza, resterà in centro fino a settembre. Dopodiché in teoria è previsto il ritorno nell’area del PalaTerni. Ma a quanto pare si studia su un altro versante. Andrà meglio questa volta? Vedremo. «Dentro la Passeggiata tutto il nostro lavoro di tanti anni sarebbe vanificato e inoltre non ci entriamo, è una questione di metrature. La strada è dodici metri e quattro ne devono rimanere liberi per la sicurezza, con tutti i mezzi si crea un disagio enorme. E dove parcheggiamo? Questa soluzione è anche impattante per l’area perché un po’ di immondizia ci sarebbe e oggetto di parecchie critiche», fu puntualizzato tre anni fa nel bel mezzo della bagarre decisionale tra vocabolo Staino, centro e altre alternative.