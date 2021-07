Mercato settimanale Terni, scelta posteggi. Resta un passaggio

di S.F.

Il rappresentante della Fiva Confcommercio Mauro Fortini a fare da ‘cicerone’ – quantomeno nelle fasi iniziali – tra gli operatori, la responsabile dell’istruttoria Anna Cristina Cuppini e la funzionaria – posizione organizzativa – dell’ufficio sportello unico attività produttive/commercio del Comune Sandra Proietti Divi a far firmare la scelta dei posteggi. Sono loro mercoledì mattina ad aver avviato il tour in vocabolo Staino, a Terni, per tentare di chiudere la spinosa questione dopo gli ultimi passaggi a vuoto: in ballo c’è il trasferimento del mercatino settimanale nelle aree a ridosso del centro cittadino. La stima – da prendere con le molle considerati gli ultimi mesi – è che ci si possa spostare dal 28 luglio. I passaggi tecnici non sono terminati.

LO STOP DI GIUGNO

Manca un mini affidamento

Motivo? Così come era accaduto per lo Staino, c’è la necessità di preparare gli stalli in centro con la specifica verniciatura: prevista una minigara con affidamento rapido per prepare gli spazi tra largo Frankl, corso del Popolo, piazza Ridolfi, piazza Europa e piazza Solferino. A meno che non si presentino ulteriori problematiche. Ormai siamo a quattordici mesi dal ‘debutto’ – immediate le critiche – degli ambulanti nella location attuale. In realtà la scelta dei posteggi si sarebbe dovuta tenere presso la postazione della polizia Locale allo Staino, ma per evitare di lasciarsi indietro qualcuno l’iter si è sviluppato in modo diverso.