Terni: mercatino settimanale verso il ritorno al Foro Boario

Il mercatino settimanale – d’altronde è previsto da anni, il luogo originario è quello – verso il ritorno al Foro Boario. Tutti d’accordo a palazzo Spada lunedì mattina durante il confronto sul tema, sindaco Stefano Bandecchi compreso. La discussione è nata dalla relazione della IV commissione. In ogni caso serviranno aggiornamenti con gli operatori.

Provvisorietà e trasferimento

Il presidente della IV commissione ha riepilogato il confronto estivo sulla questione, dopodiché è stato Claudio Fiorelli (M5S) a dare il là al confronto: «Ribadisco la provvisorietà della Passeggiata, serve trovare un sito più congruo perché ci sono difficoltà per gli ambulanti nello svolgere attività commerciale. Gli stessi ambulanti si lamentano del posizionamento del mercatino, sarebbe saggio ascoltarli». Sulla stessa linea anche Roberto Pastura (FdI): «A luglio fu presa una scelta politica e se ne prende atto, in estate c’è un vantaggio per il momento di massima calura. Ma i mercatali hanno avuto delle obiezioni e rimostranze, seppur timide. La zona del palasport è già attrezzata e individuata proprio per il mercatino. Con lavori già fatti e pagati». Poi sono entrati in campo altri consiglieri.

Ferranti e lo Staino

L’unico che ha ritirato in ballo una vecchia location è stato Ferranti: «All’epoca per vocabolo Staino non fu possibile trovare 60-70 mila euro per asfaltare, anche al momento non sarebbero soldi mal spesi. Passeggiata? Un parco di pregio che il Comune, di recente, ha tirato bene a lucido per la festa di AP. Proprio per questo motivo, per preservare quell’investimento e il decoro dell’area, sarebbe opportuno riportarlo nella sede originale». Anche AP sembra essere concorde ed a prendere la parola è stato Raffaello Federighi: «L’area del palasport è la più logica perché così preserviamo un luogo storico e la zona è fruibile. A luglio c’era un’emergenza». Anche Pierluigi Spinelli (Pd): «La scadenza era fissata al 30 settembre e la sperimentazione è finita, c’è stata una proroga?». L’assessore Stefania Renzi risponderà che agli operatori è stata indicato fine ottobre in realtà. Vedremo.

Bandecchi e lo spostamento

Il sindaco, prima di partire in direzione Perugia per l’incontro su Ast, ha deciso di esporsi: «Gli ambulanti avranno la possibilità di decidere ed esprimere il loro parere. Sono d’accordo sul fatto che davanti al nuovo palasport c’è spazio idoneo, facile da pulire e gestire. Mi auguro che gli ambulanti alla fine vorranno andare da quelle parti, come stabilito da anni. Per non sarà osttivo mandarci il mercatino. Se gli operatori – ha proseguito Bandecchi – dovessero esprimere pareri diversi, sarà la commissione a darci indicazioni. Quella è la zona dove gli abulanti devono andare e dove andranno per il sindaco. Le fiere hanno altra valenza e si faranno altrove. Il mercato lì andrà». Linea tracciata. Marco Celestino Cecconi (FdI), dopo aver ascoltato gli interventi, ha puntualizzato che il «buon senso prevale, bene. Una vicenda simbolo sui passi avanti, di lato e indietro dell’amministrazione». Infine Guido Verdecchia (AP): «La relazione stabilisce che tutto ciò che ha fatto l’amministrazione per il trasferimento alla Passeggiata ha rispettato in maniera rigorosa norme e regolamenti». Decisione in arrivo.