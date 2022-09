Mercatino in centro a Terni: si va verso altra proroga per il 2023

di S.F.

Nessun input politico al momento. Tuttavia con ogni probabilità il mercato settimanale del mercoledì in centro a Terni rimarrà dove si svolge attualmente anche per i primi mesi del 2023: la spiegazione tecnica ed i dettagli li ha forniti lunedì pomeriggio al ‘Pentagono’ – sede provvisoria delle commissioni consiliari – il dirigente ad interim al commercio Paolo Grigioni. «Il cronoprogramma del palasport lo conoscete», ha sottolineato durante un ampio discorso legato a normative e regolamenti cittadini sul tema.

L’ULTIMA PROROGA: ORDINANZA FINO AL 31 DICEMBRE 2022

La gestione

Grigioni – assentisia l’assessore al turismo Elena Proietti che il collega al commercio Stefano Fatale, fatto contestato da più di qualche consigliere – ha fatto presente che mesi fa ha ricevuto l’input di rivedere il regolamento sul commercio. In tal senso a breve sarà pronta la proposta per il consiglio comunale. Da qui si è sviluppato il discorso anche sul mercatino del mercoledì: «Non sappiamo ancora se sarà spostato ed eventualmente dobbiamo tenere conto delle problematiche emerse». Poche non sono: «A partire dal carico di manutenzione necessario». Da ricordare che al momento l’ordinanza è valida fino al 31 dicembre 2022.

4 AGOSTO 2021, IL DEBUTTO IN CENTRO DEL MERCATINO

Il sistema di irrigazione e la sicurezza

Bene, nello specifico? Francesco Filipponi (Pd) chiede lumi proprio sul mercatino: «Non c’è un indirizzo di proroga al momento, né dall’assessore al commercio né dai lavori pubblici. Ma è molto probabile, quasi certo, che ci sarà questa necessità perché manca ancora per il completamento della viabilità del PalaTerni. Se ci sarà questa indicazione, si dovrà fare i conticon diverse esigenze: problemi organizzativi in primis perché la polizia Locale ogni volta deve garantire un presidio fisso, inoltre sotto palazzo Spada con la disposizione attuale non passa nemmeno un’ambulanza». Cenno anche per largo Frankl: «C’è sempre ordine in quel punto, ma è stato rifatto il sistema di irrigazione perché alcuni mezzi passano sopra il prato e con le manovre hanno tranciato. In più i mattoni si stanno spostando». In definitiva per evitare guai c’è da metterci mano. Come e quando si vedrà. Una cosa è certa: l’attuale sistemazione è gradita e non poco sia dagli operatori che dai cittadini.