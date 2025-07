di S.F.

Lunedì 14 luglio. C’è la data per la consegna del mercato coperto di largo Manni per avviare la riqualificazione della struttura: c’è la firma del dirigente al commercio Claudio Filena. Da sabato 12 gli esercenti attivi nei box proseguiranno l’attività nella tensostruttura che sarà installata nei prossimi giorni a lato del parcheggio.

APRILE 2024, L’AGGIUDICAZIONE ALL’ATI PER LA RIQUALIFICAZIONE

26 LUGLIO 2023, PARTE L’ITER ORIGINARIO PER LARGO MANNI

MARZO 2023, IL NUOVO REGOLAMENTO. OCCUPATI SOLO 6 BOX SU 26

La prima aggiudicazione/affidamento in concessione all’Ati con al vertice Federico Leonardi è del 19 marzo. Ora entra formalmente in azione ‘Mercato Coperto Campagna Amica società consortile a responsabile limitata’, costituita ufficialmente il 23 aprile scorso. Di conseguenza a palazzo Spada è stato deciso di riapprovare lo schema di contratto già definito con leggere modifiche, «comunque necessarie ai fini della sua buona oltrechè corretta esecuzione».

GENNAIO 2025, LA RILOCALIZZAZIONE DEI POCHI OPERATORI RIMASTI

LA MAPPA DELLA STRUTTURA CON RILOCALIZZAZIONE

L’installazione delle tensostrutture amovibili temporanee è fissata da lunedì 7 a mercoledì 9 luglio per garantire la piena agibilità a partire da sabato 12 lugllio. Due giorni dopo – almeno in teoria – ci sarà l’inizio dei lavori. A gestire l’iter è stata in prima battuta la responsabile del procedimento, la funzionaria con elevata qualificazione Sandra Proietti Divi.