Terni: mezzo pesante contro auto a Ponte le Cave

LE FOTO

Articolo in aggiornamento

Incidente stradale nella prima serata di giovedì fra piazzale Marinai d’Italia e viale Eroi dell’Aria, in zona Ponte le Cave a Terni. L’impatto è stato fra un autoarticolato e un’autovettura, il primo proveniente dalla rotatoria e che procedeva in direzione centro, la seconda – sembra – proveniente da via della Castellina e in fase di immissione in via Eroi dell’Aria. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 per i necessari soccorsi e gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità.