Terni: mezzo pesante contro semaforo in viale Brin

Incidente nel primo pomeriggio di martedì a Terni, fra viale Breda e viale Brin. Un autoarticolato con targa straniera, proveniente da viale Breda, nello svoltare su viale Brin ha impattato contro uno dei semafori presenti, piegandolo fino quasi ad abbatterlo. Sul posto per i rilievi e per ripristinare lo strumento si sono portati i tecnici del Comune, gli agenti della polizia Locale e gli addetti di Area Sicura. L’incrocio Breda-Brin-Centurini è spesso teatro di incidenti simili o che coinvolgono più veicoli, a volte con conseguenze serie. In questo caso ‘solo’ danni e nessun ferito.

