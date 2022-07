Terni, Mi Rifiuto ripulisce strada Augusto Daolio

I volontari del gruppo civico Mi Rifiuto di Terni giovedì pomeriggio hanno svolto un intervento di pulizia in strada Augusto Daolio, la via che attraversa i quartieri di Campitello e Gabelletta. «Nei giorni scorsi, il Comune di Terni, in collaborazione con il Nomadi fans club, aveva inaugurato una targa in memoria della storica voce del gruppo», raccontano i volontari di Mi Rifiuto. «Una parte della vegetazione circostante era stata tagliata per l’occasione. Purtroppo con il taglio sono affiorati molti rifiuti, li da tempo abbandonati. Per questo ci siamo attivati per ridare il giusto decoro a quella zona, e lo abbiamo fatto anche con l’aiuto del presidente dell’associazione Nomadi fans club Terni, Danilo Manciucca. Di questo lo ringraziamo. Come sempre cerchiamo di fare rete, tra le varie realtà cittadine, per trasmettere valori di convivenza civica, rispetto ambientale ed educazione».

