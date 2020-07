Terni, lite tra vicine in centro: una denuncia

Insulti e minacce a causa dell’acqua che scendeva dal balcone per l’innaffiamento dei vasi. Questa la motivazione che fatto scattare una lite – minacce ed insulti – in un condominio del centro di Terni con il coinvolgimento di due donne rumene: a risolvere la situazione ci ha pensato la polizia di Stato.

La paura e l’invito

La squadra Volante ha identificato le protagoniste: una delle due aveva paura dell’altra e non è scesa, invitando gli agenti a salire. Tuttavia non ha aperto la porta di casa e non ha risposto alla chiamata di un vicino, preoccupato per un possibile malore. A questo punto sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco – allertati dalla polizia – e un’autoambulanza.

La denuncia

Riusciti ad entrare, gli agenti hanno verificato le ottime condizioni della donna: era semplicemente innervosita dall’accaduto. Per lei è scattata la denuncia in quanto ha rifiutato di dare le proprie generalità.