Terni: minaccia giudice in carcere con oggetto contundente. Fermato detenuto, stop udienza

In aggiornamento

Episodio inquietante lunedì mattina nel carcere di vocabolo Sabbione, a Terni, dove un detenuto 42enne originario della provincia di Brindisi avrebbe minacciato pesantemente una giudice del tribunale di Terni che aveva raggiunto la struttura detentiva per un’udienza con le modalità della rogatoria – competente è l’autorità giudiziaria di Potenza -, unitamente ad una cancelliera dello stesso tribunale ternano.

L’uomo, oltre a mettere in atto minacce verbali, avrebbe estratto un oggetto plastico appuntito, minacciando pesantemente la giudice. La situazione è stata fermata dal personale della polizia penitenziaria del carcere di Terni ed ora per il detenuto pugliese 42enne è scontata la denuncia. L’udienza è stata ovviamente sospesa, comprensibile lo shock da parte di chi si è trovato a vivere una situazione di particolare tensione.

Gli atti sulla vicenda, dopo il lavoro condotto dalla procura della Repubblica di Terni guidata dal procuratore Andrea Claudiani, verranno trasmessi alla procura di Firenze – territorialmente competente per fatti riguardanti magistrati operanti in Umbria – per tutte le determinazioni del caso. L’udienza riguardava, fra le altre cose, un procedimento per minaccia verso un magistrato, per il quale il 42enne era stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Sull’accaduto interviene anche il sindacato di polizia penitenziaria Sappe. «Un detenuto italiano ha tentato di aggredire un magistrato presente in carcere – afferma il segretario nazionale per l’Umbria del Sappe, Fabrizio Bonino -, aggressione scongiurata per l’intervento dei poliziotti penitenziari, anche se sembra essere rimasto contuso il comandante di reparto».

Non sarebbe tuttavia l’unico fatto di tensione avvenuto nel carcere di Terni negli ultimi giorni. Sempre Bonino: «Nel pomeriggio di sabato un detenuto campano del circuito media sicurezza ha, per futili motivi, aggredito il poliziotto di sezione. Poco dopo, nel locale infermeria, un detenuto di origine nigeriana ha lanciato una bottiglia contro altri detenuti, magrebini e albanesi, che hanno reagito colpendo duramente il nigeriano che si è salvato solo grazie all’intervento del poco personale di polizia in servizio. Domenica mattina – prosegue il rappresentante del Sappe – all’apertura delle celle della sezione I media sicurezza, un gruppo di magrebini ed italiani di origine campana sono entrati nella cella di un detenuto albanese sdraiato sul letto a dormire, percuotendolo per vendetta per i fatti accaduti il giorno precedente. L’uomo è stato inviato al pronto soccorso di Terni ed ha riportato lesioni sul viso e sul resto del corpo. Domenica pomeriggio l’ennesima rissa tra magrebini e detenuti di origine campana, con i primi che hanno avuto la peggio con tagli profondi sul viso: anche loro inviati al pronto soccorso del ‘Santa Maria’ di Terni dal medico dell’istituto ma gli stessi hanno rifiutato il trasporto in ospedale».