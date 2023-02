Terni: minacciato e inseguito per una foto. Si rintana nel negozio per evitare il peggio

Una foto evidentemente non gradita – e a suo tempo l’uomo aveva spiegato che si stava solo scattando un selfie – per una vicenda che, dopo una ventina di giorni, è tornata pericolosamente a galla martedì intorno all’ora di pranzo in via Cavour, nel centro storico di Terni. Secondo quanto denunciato, la vittima dei fatti – un ternano di 44 anni – era uscito di casa per andarsi a bere un caffè. Quando è arrivato all’inizio di via Cavour, lato porta Sant’Angelo, si è trovato di fronte un giovane di colore che conosceva già di vista e che era insieme ad altre due persone, un uomo e una donna.

Le minacce

Lì il soggetto, piuttosto bellicoso, lo ha affrontato accusandolo di razzismo e ricordandogli questa foto che una ventina di giorni prima, nella zona del parco Ciaurro prossima a via Cavour, secondo lui gli aveva scattato proprio per immortalarlo. «Ti ho già detto che mi stavo facendo un selfie e quella foto l’ho pure cancellata». Così si è giustificato il ternano, convinto che la storia, già di per sé fastidiosa – un malinteso basato su una foto, chissà perché così sgradita – sarebbe terminata lì. Invece il tipo, insieme agli altri due che erano con lui, ha iniziato a seguirlo e spintonarlo. E il ternano si è rifiugiato in tutta fretta all’interno di un negozio della zona.

Paura

Un’azione non facile, visto che – in base alla denuncia – l’aggressore e gli altri due avrebbero cercato di impedirgli di ‘mettersi in salvo’, trattenendolo, infilando un piede nell’uscio dell’esercizio commerciale per non far chiudere la porta e riuscendo infine ad entrare. Solo grazie all’intervento del personale, i tre sono stati ricacciati fuori. Poi sono rimasti in strada per un paio di minuti mentre la vittima chiamava la polizia, salvo poi dileguarsi per le vie del centro, avendo forse intuito che di lì a poco sarebbe arrivata la pattuglia della Volante.

Indagini

I tre sarebbero soggetti piuttosto noti in zona, soliti ritrovarsi negli spazi del parco Ciaurro a ridosso di Porta Sant’Angelo. Il perché di tanta foga è al momento un mistero e il sospetto è che non siano estranei a ‘giri’ ben visibili – a prescindere da eventuali foto – nell’area. Da qui le indagini e la fondata paura del ternano, che uscendo di casa per bersi un caffè si è ritrovato a dover chiedere aiuto a una commerciante per evitare il peggio.