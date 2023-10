Terni: minorenne picchiato e rapinato in piazza San Francesco. I carabinieri arrestano un 20enne

Un 20enne della Tunisia (M.A.G. le sue iniziali) è stato arrestato mentre un connazionale minorenne è stato denunciato a piede libero, in seguito alle indagini sviluppate dai carabinieri del comando stazione di Terni – coordinati dal comandante Piero Pacetti – dopo la rapina compiuta lo scorso 25 luglio, in piazza San Francesco, ai danni di un minorenne ternano.

Filmati e indagini

I militari sono riusciti ad individuare i due responsabili del fatto grazie a filmati e testimonianze. Il minorenne ternano si trovava in centro con alcune amiche: era stato avvicinato dai due – erano a bordo di un monopattino – e quindi aggredito in modo violento con calci e pugni. Al giovane era stata strappata una collanina in oro che aveva al collo ed aveva riportato escoriazioni in varie parti del corpo e lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

In carcere

Il ragazzo aggredito era riuscito a sfuggire alla violenza dei due, ‘rintanandosi’ a casa di un amico. Poi la denuncia ai carabinieri che hanno ricostruito i fatti con dovizia di particolari, con il coordinamento della procura di Terni e quella presso il tribunale per i minorenni di Perugia. Il gip, alla luce delle risultanze, ha quindi emesso l’ordinanza di custodia cautelare che ha fatto finire in carcere il 20enne.