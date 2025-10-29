Il controllo è scattato nel pomeriggio di domenica 27 ottobre, nella zona di piazza Paul Harris, a due passi dal duomo di Terni. Lì c’erano tre giovani seduti su un muretto e, alla vista della pattuglia della squadra Volante, uno di loro ha gettato via un involucro che teneva tra le mani. Scontato il controllo, in seguito al quale è emerso che il ragazzo – minorenne ternano – aveva cercato di disfarsi di un pezzo di hashish del peso di poco inferiore ai 30 grammi. A seguito dei successivi accertamenti, il minore è stato arrestato e accompagnato presso l’istituto penale per minorenni di Firenze, a disposizione della procura della Repubblica per i minorenni di Perugia.