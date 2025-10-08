I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno ‘sospeso’ una sala scommesse a Terni dopo un blitz congiunto. All’interno dell’esercizio – riporta una nota dell’Adm – sono stati sorpresi due minorenni che avevano appena effettuato una scommessa.

«Il provvedimento – specifica il comunicato – ha durata di dodici giorni ed in più c’è una sanzione amministrativa di oltre 13 mila euro per il titolare dell’attività – già sanata – per non essersi accertato dell’età dei ragazzi tramite controllo dei documenti di identità e per aver loro consentito la partecipazione a giochi pubblici con vincita in denaro».

I ragazzi hanno collaborato spontaneamente – precisa l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – dichiarando subito di avere 15 e 17 anni. «Il più giovane – prosegue la nota – ha anche dichiarato di aver effettuato una giocata, ma di aver gettato la ricevuta che non è stata rinvenuta nel punto di gioco per la raccolta di scommesse su eventi sportivi, ippici e non sportivi con vincita in denaro». L’esercizio si trova «a meno di 500 mtetri da ‘luoghi sensibili’, come ad esempio scuole, luoghi di culto, centri sportivi, oratori e strutture residenziali/semiresidenziali».