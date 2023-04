Terni: «Mio nipote sta sempre in taverna». 94enne chiama l’Arma e fa scoprire la droga

Il nipote se ne stava sempre chiuso in taverna e lei, una donna di 94 anni, sentendosi abbandonata dai propri familiari – come riferisce il comando provinciale dell’Arma di Terni in una nota – ha chiamato i carabinieri per sentire una voce ‘amica’, per parlare con qualcuno. E i militari del comando stazione ternano si sono portati anche sul posto – un’abitazione fra San Gemini e Terni – e hanno tranquillizzato l’anziana. Poi però hanno pure avvertito un forte odore di hashish provenire dalla taverna, il ‘rifugio’ del nipote 27enne che in quel momento si trovava in compagnia di un amico. Quest’ultimo, perquisito, è stato trovato con 20 grammi di hashish e 2 di marijuana e segnalato alla prefettura per il possesso per uso personale.

Altre segnalazioni

Sempre in materia di droga, i carabinieri di Terni hanno segnalato e denunciato anche un 40enne di Viterbo: aveva mezzo grammo di cocaina e guidava l’auto, peraltro priva di assicurazione, nonostante avesse subito la revoca della patente. Segnalazione e anche ritiro della patente per un 34enne di Roma, fermato al volante di un’auto e trovato con un grammo di cocaina. Infine un ternano 22enne, trovato a casa di una persona sottoposta agli arresti domiciliari, è stato segnalato al prefetto di Terni per il possesso di mezzo grammi di hashish.