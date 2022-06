Terni, nuovo record d’apnea per Fabrizio Pagani: missione compiuta

Missione compiuta per Fabrizio Pagani. L’atleta ternano con disabilità è stato protagonista giovedì mattina a Scarlino, in territorio toscano, al Solmine deep water area per tentare di stabilire un nuovo record del mondo d’apnea in assetto costante con attrezzi per disabili: l’impresa è riuscita come testimonia il video pubblicato dalla Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee nuoto pinnato. Raggiunti i trentacinque metri di profondità outdoor, mentre la collega Ilenia Colanero si è fermata a venti.

