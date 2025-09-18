«Sono un disabile vero. Non uno di quelli col contrassegno della ‘nonnina’ ma uno in attesa di trapianto di polmone, uno che tutti i giorni fatica a trovare un parcheggio per evitare strada a piedi che per me sarebbe difficoltosa». È l’incipit di una missiva inviata al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, in riferimento alla problematica parcheggi nell’area di palazzo Spada. La pubblichiamo integralmente di seguito.

Lettera firmata (A.S, che ha inviato anche il numero del permesso disabile)

Buongiorno sig. Sindaco,

Oggi, ma non è la prima volta invero, davanti a Palazzo spada vedo parcheggiata negli stalli riservati ai disabili una macchina del Comune di Terni. Dopo un’ora, al mio ritorno, era ancora li.

Prima avete tolto la seconda targa ai permessi disabili creando, a quelli veri, un enorme disagio nel dover far cambiare continuamente targa a TerniReti (io a volte uso la mia macchina, a volte mi accompagna mia moglie). Poi avete avuto l’idea di togliere due posti disabili in corso del Popolo e davanti al Comune per assegnarlo a donne incinte.

Idea nobile per carità, ma chi controlla? Quindi, per favore, almeno le macchine del Comune di Terni cercate di metterle nel vostro parcheggio riservato senza togliere spazio a noi disabili aventi diritto. Se poi magari riuscisse a convincere la Municipale a controllare davvero chi usa i permessi disabili e se ne ha diritto sarebbe un vero miracolo. Distinti saluti e buon lavoro.