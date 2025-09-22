dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni

Si è conclusa con grande successo l’iniziativa ‘Misura la tua salute’, rivolta ai cittadini e articolata in tre giornate (19, 20 e 21 settembre), organizzata dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni. L’Ordine non può che essere compiaciuto della grande affluenza di persone. L’evento ha attratto non solo i nostri concittadini, ma anche turisti di passaggio, tutti soddisfatti delle prestazioni offerte, quali rilevazione parametri vitali, distribuzione di opuscoli informativi e guide pratiche per diffondere la cultura della prevenzione e il buon uso dei servizi di emergenza sanitaria.

Un sentito ringraziamento all’assessore Viviana Altamura (scuola, servizi educativi, università, ricerca e formazione, diritto allo studio, welfare, politiche sociali e della disabilità, pari opportunità) e a tutti gli addetti del Comune di Terni. Si ringraziano poi per la loro preziosa collaborazione: il comitato della Croce Rossa di Terni con i magnifici volontari, tra cui alcuni infermieri iscritti al nostro Opi, quali Alessia Monaldi, Andrea Peruzzo, Francesca Minutillo, Francesca Visciola, Simona Capotosti, e tanti altri ancora che hanno avuto piacere di trascorrere del tempo con noi; il gruppo Avis comunale di Terni e molti infermieri del 118; il Cives di Terni, in particolar modo la presidente Emanuela Roncella, la vice presidente Emanuela Santuro e Chiara Cantalupo.

Hanno portato il loro saluto la responsabile del Sitro dell’azienda ospedaliera di Terni, Laura Fontetrosciani, la presidente dell’Ordine delle ostetriche Antonietta Bianco, il presidente dell’Ordine dei medici Alessandro Camilli. Si ringrazia per la partecipazione e il saluto la collega Paola Sabatini, dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche di Sora dove presta servizio. Si ringraziano poi i rappresentanti dell’Opi che nelle tre giornate hanno garantito le prestazioni nelle figure di: in primis il presidente Federico Montanari, a seguire Paolo Sgrigna, Emanuela Ruffinelli, Lorenzo Galeazzi, Nikita Fantucchio, Benedetta Piccini, Elena Onesti, Giuseppe De Vita, Anisoara Feraru, Isabella Caracciolo, Elisa Bobbi, Michele Bee, Barbara Cesaroni e la nostra preziosa amministrativa Patrizia Pezzatini. Come Ordine delle professioni infermieristiche di Terni auspichiamo che tale iniziativa possa avere un futuro successo o replica.

