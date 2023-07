Mondiali paralimpici scherma al PalaTerni: tempo di sopralluogo – Fotogallery

di S.F.

Mondiale paralimpico di scherma al PalaTerni o al palatennistavolo De Santis? C’è da decidere perché il tempo stringe e in tal senso martedì mattina è scattato il sopralluogo – focus anche sulle strutture alberghiere del territorio per l’accoglienza – per fare il punto della situazione e, magari, mettere il punto definitivo sulla scelta. Vedremo come andrà. A fare da ‘ciceroni’ sono stati in particolar modo Sergio Anibaldi in rappresentanza di Salini e Alberto Tiberi con il fratello Francesco (mostrati i layout), il presidente del Circolo Scherma Terni, la società organizzatrice dell’evento iridato. Non potevano mancare esponenti del Comune – gli assessori Giovanni Maggi e Marco Schenardi, più il dirigente Piero Giorgini e il funzionario tecnico dello sport Fausto Ottaviani – e della fondazione Carit, con Luigi Carlini e Massimo Valigi in loco. Tra i protagonisti il segretario generale della Federscherma Marco Cannella ed il responsabile dell’area tecnico sportiva Fis Adriano Bernardini. C’è da convincere anche Pál Szekeres. Sul posto anche i progettisti dell’impianto. Filtra ottimismo, d’altronde il sindaco Stefano Bandecchi non più tardi di dieci giorni fa aveva fatto presente che il mondiale si sarebbe fatto al PalaTerni, seppur non finito in tutti i suoi elementi. Le gare si svolgeranno dal 2 all’8 ottobre.

