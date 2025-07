Due morsi alla caviglia destra che hanno ovviamente richiesto l’intervento dei sanitari, anche se il ricovero – pur suggerito – non si è reso necessario, tanto che il paziente – dopo alcune ore in osservazione e le cure del caso – ha deciso di fare ritorno a casa. A subire ‘l’aggressione’ da parte di una vipera, nel pomeriggio di venerdì a Terni, è stato un uono di 56 anni residente in zona Cospea. Non è noto dove si sia verificato il fatto di preciso, ma una volta in pronto soccorso il paziente – ternano – è stato medicato anche con somministrazione del vaccino antitetanico e dell’antibiotico, che dovrà continuare ad assumere in questi giorni.