Alla vigilia dei funerali di Andrea Fiorelli, l’ex maresciallo capo della Guardia di finanza trovato senza vita la sera del 22 agosto scorso nel garage dell’abitazione familiare di strada di Prisciano, a Terni, emerge un confronto a distanza fra gli avvocati che rappresentano i familiari del 59enne, sulla cui morte sono in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Terni – nella persona del sostituto Raffaele Pesiri – e dei carabinieri del Nucleo investigativo.

Dopo quanto dichiarato martedì dall’avvocato Massimo Oreste Finotto, che conosceva personalmente Fiorelli e che assiste la figlia Giorgia, arriva l’intervento degli avvocati Francesco Salvatore Donzelli e Marco Ravasio, legali dell’altro figlio dell’ex finanziere, il 24enne Lorenzo, che nei giorni scorsi avevano puntualizzato una serie di aspetti relativi alla vicenda.

«In qualità di difensori di Lorenzo Fiorelli – affermano gli avvocati Donzelli e Ravasio – riteniamo necessario intervenire a seguito delle dichiarazioni rese dall’avvocato Massimo Oreste Finotto -, non è dato comprendere se in qualità di testimone o di difensore di Giorgia Fiorelli, sorella del nostro assistito, apparse sul sito umbriaOn in data 2 settembre e su Il Corriere dell’Umbria in data odierna (e martedì nell’ambito del programma ‘Estate in diretta‘ di Rai 1, ndR), che hanno delineato un quadro non corretto e incompleto della vicenda relativa al decesso di Andrea Fiorelli».

«Si è voluta accreditare l’immagine di un uomo privo di problematiche psichiatriche e privo di intenti suicidari – affermano i due legali -. Tuttavia, la documentazione in nostro possesso e i messaggi inviati da Andrea Fiorelli al figlio Lorenzo mostrano una realtà completamente diversa. Quanto alla riferita nomina di un amministratore di sostegno che Andrea Fiorelli avrebbe voluto attivare per il proprio anziano padre, preme evidenziare che dal messaggio inviato da Andrea Fiorelli al figlio Lorenzo il 1° agosto 2025, emerge con chiarezza che Andrea intendeva procedere a un proprio ricovero psichiatrico (e non in cardiologia) finalizzato ad avviare la propria interdizione personale».

«Nei giorni del 19 e del 21 agosto 2025 – osservano ancora gli avvocati Donzelli e Ravasio – Andrea Fiorelli ha trasmesso al figlio Lorenzo cinque messaggi nei quali ha espresso esplicitamente la volontà di porre fine alla propria vita. Lorenzo, in tutte le occasioni, ha tentato più volte di farlo desistere, anche fornendogli, giovedì 21 agosto, i contatti di assistenza psicologica e psichiatrica reperiti tramite ricerca su Internet. Il contenuto dei messaggi inviati al figlio Lorenzo e i comportamenti tenuti da Andrea Fiorelli nell’ultimo periodo – aggiungoo – denotano un quadro clinico fortemente compromesso, evidenziando convinzioni non corrispondenti alla realtà».

«Andrea Fiorelli affermava, tra l’altro, di essere seguito, filmato e insultato da persone sconosciute, ragazzi e medici, fotografato in strada con telecamere e treppiedi, seguito da impianti di videosorveglianza ed inserito arbitrariamente in piattaforme social. Sosteneva di essere oggetto di una sorta di ‘grande fratello cinese’ da parte di più persone, facendo, in modo non comprensibile, riferimento ad impronte digitali carpite e ad una carta di identità. Circostanze che testimoniano una condizione psicologica di profonda alterazione. Tutti questi messaggi – proseguono gli avvocati Francesco Salvatore Donzelli e Marco Ravasio – sono stati messi immediatamente a disposizione dei carabinieri da Lorenzo Fiorelli».

«Quanto alle riferite presunte manomissioni del computer, nessun messaggio inviato da Andrea Fiorelli al figlio fa riferimento a timori relativi a intrusioni nel proprio computer. Al contrario di quanto insinuato, il dispositivo era utilizzato esclusivamente da Andrea Fiorelli, unico detentore della relativa password, così come analogamente il proprio telefono cellulare. Il riferimento finale alla frase ‘tu muori’ risalente ad aprile 2025 e frutto di un episodio isolato successivamente superato, da quel momento infatti non vi sarebbero state più liti fra padre e figlio, non può in alcun modo essere collegato alla morte di Andrea Fiorelli, essendo stato il suicidio da lui preannunciato in più occasioni nell’imminenza del fatto».

«È opportuno ricordare – puntualizzano i due legali – che Lorenzo Fiorelli non ha mai attribuito sospetti o responsabilità alla sorella Giorgia, nonostante i toni estremi da quest’ultima utilizzati in un messaggio inviato al fratello Lorenzo il 18 agosto 2025, nel quale Giorgia giurava che se i genitori avessero provato ancora a prendere il telefono per fare chiamate improprie al 112, lei li avrebbe ammazzati come cani. È chiaro che il predetto messaggio va contestualizzato nel clima familiare difficile e non può essere letto quale proposito criminoso. Ma questo discorso vale ovviamente anche per Lorenzo Fiorelli».

«Alla luce di quanto sopra – concludono gli avvocati Donzelli e Ravasio -, si ritiene doveroso, in un quadro più generale, stigmatizzare qualsiasi tentativo di strumentalizzazione mediatica di un dramma familiare che non può e non deve diventare terreno per acquisire visibilità personale a discapito della verità dei fatti. Lorenzo Fiorelli, che ha subito con grande sofferenza, e non certo causato, la perdita del proprio padre, tanto che è persona offesa nel procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Terni, non è più disposto a tollerare attacchi, offese, calunnie e illazioni di alcun genere e da parte di chicchessia. Qualora questo stillicidio mediatico dovesse proseguire, si riserva di agire nelle sedi competenti nei confronti di tutti i responsabili».

