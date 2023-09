Terni: morte Marco De Santis. Chiesto processo per 43enne positiva a cocaina e benzodiazepine

Positività a cocaina e benzodiazepine. Anche per questo la procura della Repubblica di Terni, nella persona del sostito Raffaele Pesiri, ha chiesto il processo per C.G., la 43enne ternana che il 7 maggio del 2022 – lungo la strada statale 79 fra Papigno e il bivio per Miranda, a Terni – era finita con la propria auto Citroen C3 contro la moto da enduro Ktm con in sella il 50enne ternano Marco De Santis, dipendente Asm. L’uomo, sposato e con un figlio, era morto sul colpo. L’udienza preliminare del procedimento, che vede la donna (sottoposta dopo il sinistro anche ad alcol test, con esito negativo) indagata per omicidio stradale, è stata fissata per il prossimo 31 gennaio, come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero‘ in un articolo a firma di Nicoletta Gigli. Il giudice Chiara Mastracchio, salvo richiesta di rito alternativo da parte dei legali della 43enne, dovrà decidere sull’eventuale rinvio a giudizio. I familiari del 50enne, molto conosciuto e benvoluto, si costituiranno parte civile.

