Terni: moto contro scooter in via Romagna. Due feriti

LE FOTO

Grave incidente stradale nella tarda serata di martedì, intorno alle ore 23.20, in via Romagna a Terni, all’altezza di via Emilia. Un 25enne ternano (P.F. le sue iniziali) in sella ad una motocicletta Benelli è finito contro uno scooter Kimco condotto da un 39enne di origini romene (B.N.F.). Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Lo scooterista, in particolare, avrebbe riportato la frattura del fermore ed altre contusioni. Secondo una prima ricostruzione, la motocicletta procedeva lungo via Romagna – direzione centro – e avrebbe travolto lo scooter che procedeva nell’altro senso e probabilmente era intento a svoltare in via Emilia. Sul posto, oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco, si sono portati in prima battuta gli agenti della squadra Volante di Terni e quindi i colleghi della polizia Locale – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – per gestire la viabilità ed effettuare i necessari rilievi. Il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni.