Terni: moto distrutta dopo aver tamponato un’auto. Tutti illesi

Incidente stradale nella prima serata di mercoledì in via Romagna a Terni, all’altezza del Lidl. Un 22enne (P.A. le sue iniziali) in sella ad una motocicletta, ha tamponato un’autovettura condotta da una 45enne (F.S.). In seguito all’impatto, il mezzo a due ruote è andato distrutto. Gli operatori del 118 si sono portati sul posto ma nessuno dei coinvolti ha avuto necessità del trasporto in ospedale: sarà loro facoltà recarvisi autonomamente. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità c’erano gli agenti della polizia Locale di Terni, unitamente a personale di Area Sicura per la pulizia della carreggiata dai detriti.

