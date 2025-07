di Fra.Tor.

«Corse notturne, moto modificate, schiamazzi fino a tarda notte e nessun controllo». È il quadro che descrivono alcuni residenti del quartiere borgo Rivo, in particolare della zona di piazza della Meridiana dove, secondo le segnalazioni giunte alla nostra attenzione, da oltre un anno si ripetono «raduni di giovani con motociclette rumorose e comportamenti incivili, con gravi conseguenze sulla qualità della vita di chi abita nella zona».

«Tutte le sere, durante la settimana, verso le 22 – raccontano i cittadini che hanno deciso di attivarsi – si radunano in gruppo. Sono tra le 15 e le 20 moto, molte modificate, e partono sgasando lungo le strade del quartiere. Corrono su e giù per borgo Rivo, passando anche per la variante e tornando verso il parco. Si va avanti fino alle 2 di notte, poi spariscono. Il sabato no, ma nei giorni feriali sì, ogni sera. E noi non dormiamo più». Una situazione che, con l’arrivo dell’estate e la necessità di tenere le finestre aperte, diventa ancora più insostenibile.

«Se va bene, si riesce ad addormentarsi dopo le 2. Ma spesso, per chi deve lavorare il giorno dopo, la stanchezza si somma all’ansia di sapere che la notte sarà agitata. È un incubo quotidiano che ci manda fuori di testa». Non mancano «episodi di vandalismo e disordini»: secondo i cittadini, nei momenti in cui l’alcol scorre liberamente, alcuni ragazzi avrebbero lanciato pallonate contro le strutture e le attività commerciali della piazza.

Nonostante le numerose segnalazioni, la situazione non sembra trovare soluzione. «Abbiamo chiamato le forze dell’ordine – spiegano – ma ci hanno risposto di non avere mezzi per intervenire. La polizia Locale ci ha detto di mandare una mail per segnalare la situazione. Ma intanto noi restiamo ostaggio del rumore e del degrado ogni notte». I residenti chiedono ora un intervento concreto da parte delle autorità competenti, per garantire maggiore controllo serale «e tutelare il diritto al riposo e alla sicurezza della comunità».