Terni, Mps Lungonera: rapina con taglierino

‘Colpo’ ai danni della filiale del Monte dei Paschi di Siena di Lungonera Savoia, a Terni, lunedì pomeriggio intorno alle ore 16. In azione – secondo una prima ricostruzione – due soggetti a volto coperto, vestiti di scuro e armati di taglierino. Dopo essere entrati nella banca, avrebbero chiuso il personale presente (una decina di persone) all’interno del bagno, per poi portare via ciò che potevano, in particolare dalla cassa automatica. L’azione è durata pochi minuti – nessuno degli impiegati coinvolti si è fatto male -, poi i rapinatori sono fuggiti a piedi dalla scena verso via Alberto Mario, forse potendo contare su un ‘palo’ in zona a bordo di un’auto. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante e della squadra Mobile della questura di Terni – quest’ultimi con il dirigente Davide Caldarozzi – che indagano sull’accaduto. Al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’istituto e da altre presenti in zona.

Un anno fa il maxi colpo

Nell’aprile del 2019 la stessa banca era stata oggetto di una rapina a dir poco riuscita. Sempre due soggetti armati di taglierino, appena dopo l’orario di chiusura delle 13.40, erano entrati dal retro della filiale dopo aver tagliato una vetrata, riuscendo a portare via ben 130 mila euro: i soldi che il personale stava per caricare nello sportello Bancomat.

Articolo in aggiornamento