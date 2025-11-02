88 persone identificate (21 cittadini stranieri) e 36 veicoli controllati con 29 sanzioni al Codice della Strada (divieti di sosta, mancanza revisione, circolazione in Ztl). Sono alcuni dei numeri dei controlli messi in campo a Terni fra sabato 1° e domenica 2 novembre nell’ambito dei servizi per la ‘movida’ disposti dal questore Michele Abenante e, con il coordinamento del dirigente della squadra Mobile Lorenzo Lucattoni, eseguiti da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale. Nel corso delle attviità è stato anche notificato un avviso orale ad un 22enne della Tunisia, regolare in Italia e con precedenti per droga e reati contro il patrimonio.