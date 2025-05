Tragica scoperta nella prima mattinata di sabato, intorno alle ore 7, al limite di via Garibaldi che si affaccia sulla rotonda dei Partigiani, nel centro storico di Terni. Un uomo è stato infatti trovato senza vita a ridosso del marciapiede/aiuola antistante la ferramenta. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni e, con loro, gli operatori del Gabinetto di polizia Scientifica per i necessari rilievi volti a determinare la dinamica dell’accaduto. La viabilità è stata gestita dalla polizia Locale di Terni a seguito della delimitazione dell’area. Fra le prime ipotesi, quella del malore o di una caduta, con il fatto che potrebbe essere accaduto qualche ora prima della scoperta. Anche le telecamere presenti in zona, potranno contribuire a chiarire definitivamente il quadro.

