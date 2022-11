Terni: muore travolto sul Rato dopo essere sceso dal furgone

Articolo in aggiornamento

Incidente stradale mortale nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo il raccordo Terni-Orte all’altezza dello svincolo per la superstrada E45 (chilometro 11+400), nel territorio comunale di Terni. In seguito al tamponamento fra due veicoli, avvenuto in direzione Orte, una persona è deceduta. La vittima sarebbe il conducente di un furgone Fiat Doblò che, probabilmente a causa di un’avaria, ha fermato il mezzo ed è sceso. In quel momento è sopraggiunto un altro veicolo che ha tamponato il Doblò, colpendo a sua volta l’uomo che è stato sbalzato sulla carreggiata opposta. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare in seguito alle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Sul posto si sono portati i mezzi di soccorso e gli agenti della polizia Stradale di Terni per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità. L’accaduto è destinato ovviamente a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso.

Viabilità – Ore 19.16

Anas informa «il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 675 ‘Umbro Laziale’ (Rato) in direzione Orte, a Terni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile».

LE IMMAGINI