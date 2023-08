Terni-Narni, bando pubblico per l’acquisto di bici elettriche: ci sono 75 mila euro

Promuovere sistemi di trasporto sostenibili e agevolare la diffusione di mezzi a zero emissioni. Questo l’obiettivo del bando pubblico rivolto a residenti di Terni e Narni nell’ambito dell’accordo di programma tra il ministero dell’ambiente e la Regione Umbria – l’originario è del 14 dicembre 2018, l’atto integrativo del 19 gennaio 2023 – per il miglioramento della qualità dell’aria nella ‘conca’: ci sono 75 mila euro per l’acquisto di bici elettriche. Nel dettaglio si parla di biciclette e cargo bike a pedalata assistita. Tutto in mano alla responsabile unica del procedimento per palazzo Spada, l’ingegnere Marta Frittella, funzionaria con posizione organizzativa.

DICEMBRE 2018, L’ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO-REGIONE

La procedura e la tipologia di mezzi

Si tratta di uno degli interventi che prevede l’accordo di programma. Gli uffici – in questo caso il Comune di Terni è capofila, il bando riguarda anche Narni – hanno stabilito che saranno erogati 500 euro per l’acquisto di una bici elettrica e 900 per una cargo bike. Con ‘paletto’: «In ogni caso, l’incentivo concesso ai beneficiari non potrà superare il 50% della spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta o cargo bike a pedalata assistita». I 75 mila euro sono una prima tranche dei 200 mila complessivi previsti su questo fronte e, in questa fase, saranno disponibili dal 20 settembre (è da questa data che si potranno inviare le richieste tramite modalità online con accesso via Spid) al 30 novembre 2023. «Per avere ulteriori informazioni in merito alle procedure di accesso al contributo è possibile consultare la pagina web dedicata al Bando disponibile al sito www.sportelloenergiaterninarni.it , oppure richieste via mail all’indirizzo [email protected] o al numero verde 800.845522», viene specificato.