di S.F.

Piastra logistica intermodale Terni-Narni, ulteriore movimento in arrivo per l’allaccio alla linea Orte-Falconara. C’è la notifica preliminare di cantiere a firma Rfi per l’avvio dei lavori di completamento del fabbricato tecnologico dell’area.

2023, RFI IN AZIONE PER IL FABBRICATO

Già nel 2023 era scattato l’intervento Rfi – il Rup è l’ingegnere Emilio Convertino – per l’adeguamento della sede e la realizzazione del fabbricato. Ora invece c’è il nuovo step per il completamento, da ultimare in 88 giorni per il 5 settembre 2025.

LA GARA A VUOTO IN AVVIO DI 2020: 101 MILA EURO L’ANNO

LA PIASTRA E LE OCCASIONI PERSE

Da ricordare – come viene ricordato nella specifica pagina della Regione – che il progetto generale prevede «il completamento dell’allaccio ferroviario tra la piastra di Terni-Narni e la linea Orte-Falconara, unitamente alle opere relative all’armamento ovvero di implementazione dei binari per il collegamento alla linea nazionale». In più interventi per laealizzazione dell’impianto Acc (Apparato centrale computerizzato) con tutti i connessi dispositivi di segnalamento, sicurezza, per la regolazione della circolazione ferroviaria ed il controllo del traffico».