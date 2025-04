di M.L.S.

Importante iniziativa per le donne affette da endometriosi. A Terni nasce il ‘Punto Giallo’, un nuovo spazio di supporto promosso dalla farmacia Dott. Amleto Bianchi, in viale Cesare Battisti, in collaborazione con l’associazione ‘La Voce di Una, La Voce di Tutte ODV’.

All’interno del punto salute della farmacia – spiega una nota – ci sarà spazio per tutte le donne «che verranno aiutate e sostenute da due volontarie dell’associazione, dall’ostetrica Valeria Ubaldi e dalla psicologa Veronica Rossi che forniranno ascolto, consulenza e sostegno a chi convive con questa patologia cronica e spesso invalidante». L’appuntamento è per l’11 aprile alle ore 18, con la cerimonia di inaugurazione del ‘Punto Giallo’. Il supporto sarà totalmente gratuito.

«L’endometriosi – spiega Arianna Bianchi della Farmacia Dott. Amleto Bianchi – è una malattia che colpisce milioni di donne, compromettendo la qualità della vita e rendendo spesso difficile l’ottenimento di una diagnosi tempestiva e di un adeguato supporto medico e psicologico. Il ‘Punto Giallo’ nasce proprio per rispondere a questa necessità, offrendo uno spazio sicuro dove le donne possano ricevere informazioni, confrontarsi con esperti e trovare un aiuto concreto».

L’endometriosi è una malattia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata, ma che incide profondamente sulla quotidianità di chi ne soffre. Jessica Falcioni, tutor dell’associazione ‘La Voce di Una, La Voce di Tutte ODV’, evidenzia il valore di questa iniziativa: «Il ‘Punto Giallo’ non è solo un’opportunità concreta per le donne affette da endometriosi, o per chi sospetta di averla, ma rappresenta anche un passo fondamentale per accendere i riflettori su una malattia troppo spesso invisibile, o meglio invisibilizzata. In una città come la nostra, dove la consapevolezza su questa patologia è ancora insufficiente, questa iniziativa, che sono onorata di portare avanti assieme alle altre ragazze e professioniste, è come un faro di speranza e di cambiamento. Speriamo che questo sia solo l’inizio di un percorso più ampio, che porti a una maggiore informazione, diagnosi più tempestive e, soprattutto, a un sostegno reale per chi affronta questa malattia ogni giorno».

«Il ‘Punto Giallo’ – aggiunte Valeria Delia, anche lei tutor dell’associazione ‘La Voce di Una, La Voce di Tutte ODV’ – mi piace pensarlo come quel luogo in cui recarsi quando vi sentite perse, sole, confuse, in panico e non sapete a chi rivolgervi. Vorrei che fosse quel luogo, quel supporto e riferimento che io non ho avuto, quando mi è stata diagnosticata l’endometriosi. Con la speranza di far luce su una patologia ancora molto sottovalutata e perché no, la realizzazione di un centro specializzato multidisciplinare. L’Umbria ne ha tanto bisogno».