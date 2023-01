Terni, ‘Cittadella del volontariato’ in piazza della Pace. «Presidio fondamentale»

Locali da destinare alle associazioni per la realizzazione – programmazione condivisa – di attività di riqualificazione, assistenziali, ricreative e culturali. In sintesi una ‘Cittadella del volontariato’: sta per nascere a Terni, in piazza della Pace, grazie ad una convezione tra Ater e Cesvol Umbria. La firma ci sarà mercoledì mattina alle 11 alla presenza di Emiliano Napoletti, Lorenzo Gianfelice e Silvia Camillucci, dopodiché ci sarà la consegna delle chiavi per i civici 19, 20 e 21 al Cesvol: sarà quest’ultimo a coordinare le associazioni che, viene sottolineato, «garantiranno un presidio fondamentale nella piazza del Villaggio Italia».

