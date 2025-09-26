di Maria Luce Schillaci

Apre a Terni un nuovo centro medico polispecialistico. Si chiama ‘BianchiMed’. Il taglio del nastro è fissato per sabato 27 settembre alle ore 17.30 presso la sede di via Francesco Baracca.

«L’idea – spiega l’amministratrice Francesca Ruozi Berretta – è nata dopo trent’anni di esperienza nel settore sanitario, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità ternana attraverso un servizio dedicato che offre visite polispecialistiche, ecografie e analisi del sangue. Attualmente il team è composto da due segretarie e numerosi specialisti. BianchiMed – aggiunge – nasce dalla volontà di mettere al centro la persona, con un’attenzione particolare alla prevenzione e alla cura. Per questo durante l’anno presenteremo progetti di screening mirati, pensati per promuovere la diagnosi precoce e migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti. Questo centro è un impegno concreto per la salute della nostra comunità».

«La realizzazione del centro medico BianchiMed – afferma Luigi De Santis, direttore sanitario – rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità. Situato nel cuore della città, il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento per la salute dei cittadini, offrendo servizi medici all’avanguardia in un ambiente accogliente e professionale». La struttura ospiterà un punto prelievi, ecografie, servizi infermieristici e un ampio ventaglio di specializzazioni mediche di alto livello.