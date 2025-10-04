Inaugurazione decisamente partecipata, nel pomeriggio di venerdì in largo Ottaviani, a Terni, per lo showroom Key For Studio – Pedini by Ultima, nato dalla collaborazione fra due realtà complementari del mondo dell’architettura e del design.

Key For Studio è una società operativa nell’ambito dell’architettura d’interni – che cura ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione, fino alle forniture – nata a Terni e che vede impegnati giovani architetti e imprenditori ternani. Ultima nasce invece a Perugia e si occupa di arredamento e design. Fra le aziende seguite da Ultima c’è anche il noto marchio Pedini, storica azienda di cucine la cui portata è internazionale, e proprio il nuovo showroom di largo Ottaviani rappresenta il primo store ufficiale Pedini in Italia.

L’incontro di queste due realtà nel nuovo showroom di Terni, è basato su un approccio che punta a mettere a disposizione del cliente una vera e propria ‘sartoria’, in grado di calibrare ogni servizio alle esigenze, lungo un percorso che può arrivare a comprendere ciascuna delle fasi citate. Lo spazio creato in largo Ottaviani è dedicato anche ai professionisti del settore: architetti e designer, così come le imprese, possono trovare spunti e ispirazioni attraverso moodboard e materioteche, usufruendo delle consulenze dello staff e di tutte le altre opportunità che offre il nuovo showroom.

FOTO