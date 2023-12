Terni, Natale e commercio: pioggia di aperture tra holy wine, trekking e cibo

di S.F.

Il periodo natalizio invoglia e allora in tanti ci provano approfittando di questo periodo. Pioggia di aperture depositate – non mancano tuttavia le cessazioni, come ad esempio nella centralissima via Barbarasa o in via Lungonera Savoia – al Suape negli ultimi dieci giorni per quel che concerne il commercio a Terni: l’ovvia speranza per tutti è che il tentativo abbia fortuna. Gli ultimi movimenti registrati allo Sportello unico per le attività produttive riguardano diverse vie: si parla del civico 3 di via Carbonario, via del Tribunale (19, focus sui salumi), via Angeloni (54, un holy wine temporaneo sulla scia di Viniamo Facenno), viale Mazzini (23, abbigliamento), largo villa Glori (26, lounge bar/caffetteria/pasticceria), via Maestri del Lavoro (39, autorimessa), via XX Settembre (20, impresa di pulizia), corso Tacito (82, cioccolateria) e via Mentana (2/4, trekking, c’è chi ci punta da Roma dopo la chiusura di Vertigini). Di serrande abbassate ne restano molte. Nel contempo qualcuno ci prova.

