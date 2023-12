Terni, Natale in piazza Clai e con i vecchi classici del cinema

Martedì mattina al caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni sono state presentate due iniziative organizzate dall’assessorato agli eventi, cultura e turismo del Comune di Terni, inserite all’interno del programma di eventi del ‘Natale di San Valentino’. Si tratta della prima edizione di ‘Piazza Clai se risveja’, in collaborazione con Chef Academy e Nuova Compagnia Teatro Città di Terni, e la rassegna ‘Al cinema da Natale a San Valentino’. «Due eventi del panorama del Natale diffuso – secondo l’assessore alla cultura e al turismo Michela Bordoni – che ne prevede tantissimi, da novembre fino a febbraio. Eventi culturali nell’ottica di risvegliare la cultura delle nostre tradizioni e promuovere nella cittadinanza il desiderio di vivere la città».

‘Piazza Clai se risveja’

Sabato 16 e domenica 17 dicembre piazza Clai sarà animata da una mostra mercato dei prodotti tipici a partire dalle 10.30 e dalle 17 alle 19.30 dalla Nuova Compagnia Teatro Città di Terni con la rappresentazione ‘La nostra cucina tradizionale è uno spettacolo’. Domenica pomeriggio show cooking con la partecipazione dello chef stellato Matteo Lagrimino insieme allo chef resident Matteo Barbarossa. Gli eventi sono ad ingresso libero. «Si tratta di un evento fortemente voluto per promuovere la cultura diffusa delle nostre tradizioni, delle quali fa parte anche la cucina – spiega il consigliere comunale di Alternativa Popolare Roberta Trippini – un evento scommessa per il luogo che abbiamo scelto, con il desiderio di dare risalto a una parte bellissima del centro storico, ma fino ad oggi poco valorizzata, una piazza che noi consideriamo come un fiore all’occhiello della città. Non si tratta semplicemente di una mostra-mercato, che pure caratterizzerà la piazza con la possibilità per tutti di vedere e acquistare i nostri migliori prodotti tipici, ma il valore aggiunto sta nel coinvolgimento di attori del teatro vernacolare che presenteranno i prodotti interagendo con il pubblico e accompagnando i cittadini dal centro verso la piazza. Abbiamo voluto sfruttare la forma circolare della piazza che ricorda un teatro, per rimandare l’idea della comunità che si ritrova proprio dentro un teatro». Per il consigliere comunale di Alternativa Popolare Ilaria Fortunati, «sarà un vero show e invito tutti a partecipare per riscoprire il valore delle nostre tradizioni».

‘Al cinema da Natale a San Valentino’

La rassegna cinematografica ‘Al cinema da Natale a San Valentino’ prevede 6 spettacoli al Citiplex Politeama Lucioli: 3 in programma per Natale e 3 per San Valentino, tutti ad ingresso libero con prenotazione. In cartellone il 21 dicembre alle 16.30 ‘Gli Aristogatti’, il 28 dicembre ‘Dumbo’ e il 3 gennaio ‘Pinocchio’, sempre alla stessa ora. La prenotazione è possibile a partire dal 19 dicembre. Per san Valentino in programma il 26 gennaio alle 21 ‘Colazione da Tiffany’, il 2 febbraio ‘Love Story’, il 9 febbraio ‘Pretti Woman’, stessa ora. «Riscoprire il cinema come luogo di consumo culturale – evidenzia l’assessore Bordoni – attraverso cartoni e film che rappresentano qualcosa, piuttosto che isolarsi con lo smartphone. Stiamo proponendo una rassegna cinematografica gratuita che offre 3 proiezioni a Natale e 3 a San Valentino. Per Natale abbiamo scelto 3 cartoni classici, per San Valentino pellicole d’amore. Con i titoli scelti rispolveriamo il romanticismo e vogliamo diffondere un messaggio profondo, valori quali l’autostima, la fiducia in se stessi, l’andare contro i pregiudizi». Il consigliere comunale di Alternativa Popolare Massimiliano Marchetti ricorda che Terni «ha una sala cinematografica nel centro della città, l’unica in Umbria. Anche questa iniziativa ha l’obiettivo di rivitalizzare il centro. Il cinema è prima di tutto condivisione, i tre titoli sono dei classici dell’animazione che forse bambini e ragazzi non hanno mai visto al cinema. L’amministrazione ha fatto uno sforzo per rendere queste proiezioni gratuite. Dal 19 dicembre sarà possibile recarsi al Cityplex Politeama Lucioli e ritirare i cartoncini al botteghino. Per dare la possibilità a tutti di godere di questa iniziativa, invitiamo a partecipare ad una sola proiezione, a meno che non ci sia disponibilità».