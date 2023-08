Terni, ne cade uno: tutti i pini di viale Centurini sotto la lente

La caduta di un pino in viale Centurini – senza danni a persone e cose – ha portato all’intervento, lunedì pomeriggio a Terni, dei vigili del fuoco, della protezione civile comunale e della polizia Locale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire la messa in sicurezza, da parte del personale del 115, di alcune delle piante presenti, a cui sono stati rimossi i rami pericolanti. L’area dell’albero precipitato al suolo, invece, è stata delimitata con del nastro bianco e rosso. A quanto risulta, a seguito dell’accaduto sarebbe stata chiesta agli organi competenti una ricognizione a 360 gradi, per valutare lo ‘stato di salute’ di ogni pianta, rischio caduta e decidere quali azioni intraprendere. Così, dopo quelli che con l’amministrazione Latini erano stati rimossi in diverse zone della città, ora anche i pini della pineta Centurini sono destinati a finire sotto la lente. Con quale esito, si vedrà.

