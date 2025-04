di Francesca Torricelli

«Era il 3 agosto 2024 quando, per una lamiera pericolante, dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco e della protezione civile, è stata transennata l’area sottostante uno dei ballatoi che collega le palazzine del complesso Città Verde in via Toniolo a Terni, impedendo il traffico veicolare e pedonale per motivi di sicurezza». I residenti denunciano che «ad oggi, a distanza di circa 8 mesi, tutto è rimasto fermo così».

«Dopo il sopralluogo – raccontano i condomini – all’amministratore di condominio era arrivata una diffida da parte del Comune di Terni. L’amministratore avrebbe dovuto, entro 20 giorni, intraprendere tutti tutti gli idonei interventi di messa in sicurezza e ripristino del ballatoio metallico e di tutte le parti del complesso che potessero provocare rischio di caduta di materiale sulla via sottostante. Inoltre, di realizzare un apposito ponteggio a protezione del transito veicolare e pedonale sottostante ed attuare il monitoraggio puntuale delle altre strutture metalliche con funzione di ballatoio del condominio».

Secondo quanto raccontato dai condomini, «sono state solamente posizionate in strada della transenne e tutto è stato lasciato così. In questi mesi diverse sono state le diffide inviate dal Comune all’amministratore, così come diverse sono state le richieste di spiegazioni da parte di noi condomini. L’unica risposta che abbiamo ricevuto i primi di marzo è stata che un ingegnere aveva preparato un progetto per la riqualificazione della struttura, che il progetto sarebbe dovuto essere stato approvato dal Comune per poi individuare la ditta per la realizzazione. Per il 28 marzo era stata convocata un’assemblea condominiale durante la quale ci sarebbero state fornite maggiori informazioni, ma è andata deserta e quindi siamo fermi ancora così, con un ballatoio pericolante, con delle transenne in strada e senza una soluzione. Così, da circa 8 mesi».

