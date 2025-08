Aggiornamento ore 18.25 – I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia rendono noto che «a causa delle intense condizioni meteo che stanno interessando in particolare l’area sud dell’Umbria, si stanno gestendo numerose richieste di soccorso. Al momento risultano diversi interventi in coda sia presso il comando di Perugia che presso quello di Terni. Impiegate anche le due squadre Aib (antincendio boschivo) presenti in servizio, attualmente riconvertite per fronteggiare le necessità legate all’emergenza maltempo».

Un violento tenporale si è abbattuto su parte della città di Terni – come da previsioni, peraltro – nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 14. Bersagliata, in particolare, la zona nord della città ed anche vocabolo Sabbione. Pioggia, vento ma anche una intensa grandinata. Al momento – 14.30 – non risultano interventi significativi dei vigili del fuoco sul territorio provinciale: numerosi interventi in atto ma non legati a situazioni di particolare gravità.