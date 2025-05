Ad accendere la miccia è stato l’intervento del sindaco di Terni Stefano Bandecchi nel consiglio comunale di lunedì. Quando si discuteva della possibilità di premiare i due agenti della polizia Locale ternana che il 17 maggio scorso hanno bloccato, disarmato e denunciato un 27enne degli Emirati Arabi che aveva tentato di rubare delle birre da Superconti in corso Tacito.

Il primo cittadino, durante la seduta consiliare in questione, ha osservato con una certa dose di sarcasmo che forse era il caso di premiare il 27enne, e non gli agenti municipali, visto che era stato subito ‘liberato’ dallo stesso magistrato che, in tutt’altra vicenda, ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Bandecchi per una serie di reati ipotizzati in merito a quanto accaduto nella tumultuosa seduta consiliare del 28 agosto 2023.

Ora ad intervenire è la Procura Generale di Perugia attraverso una nota a firma del procuratore Sergio Sottani, in cui si legge che «in relazione a quanto riportato da alcuni organi di informazione nelle giornate di lunedì 26 maggio ed oggi (27 maggio, ndR), concernente la presunta liberazione di un soggetto dopo un tentato furto presso un supermercato di Terni, il procuratore generale, avute informazioni dal Procuratore di Terni e col consenso di quest’ultimo, ritiene necessario fornire alcune precisazioni al fine di garantire una corretta comunicazione istituzionale. Nella vicenda in esame – spiega la nota – non è stato adottato alcun provvedimento di immediata liberazione del soggetto da parte dell’Ufficio requirente ternano, per il semplice motivo che la Polizia municipale di Terni, intervenuta sul posto, non ha proceduto ad alcun arresto in flagranza, né ha trasmesso verbali in tal senso. Pertanto, l’informazione secondo cui il soggetto sarebbe stato arrestato e successivamente liberato dal Pubblico Ministero risulta priva di fondamento. Per completezza si segnala che il soggetto è stato denunciato in stato di libertà».

Tempo un paio d’ore e Bandecchi ha a sua volta replicato via social al procuratore Sottani (QUI IL VIDEO): «È giusto rispondere alla nota che il procuratore, in maniera giusta, ha fatto sottolinenando che ciò che è stato detto ieri, in maniera istituzionale durante il consiglio comunale di Terni, non è perfettamente esatto. Mi dispiace dover dire – aggiunge il sindaco di Terni – che anche la nota non è esatta perché tralascia dei lati oscuri che forse bisognerebbe decidere insieme se li vogliamo dire o se non li vogliamo dire, in modo tale da far rendere conto a tutti, dato che la cosa diventa pubblica, di cosa realmente è successo e di come mai sono state fatte certe scelte. Certo è che il soggetto è stato fermato durante una rapina, era armato, e il soggetto oggi è in giro». Il riferimento di Bandecchi potrebbe essere a condizioni di salute del 27enne denunciato: per mercoledì – sempre il primo cittadino via social – è attesa una nota ufficiale del Comune sul punto.

LE AFFERMAZIONI DEL SINDACO BANDECCHI IN CONSIGLIO COMUNALE