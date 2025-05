Stava procedendo lungo via Di Vittorio – era la tarda mattinata di sabato 11 maggio, intorno alle ore 12 – quando all’altezza di via Mentana, direzione Cospea, è stata tamponata da un’autovettura bianca, un’utilitaria, condotta da un uomo di nazionalità italiana. Che è sceso dal veicolo, ha fatto presente di non avere l’assicurazione ed è ripartito di corsa. Fuggito.

La disavventura è accaduta ad una donna ternana di circa 60 anni che sul momento, disorientata e scossa, è tornata a casa con la sua Lancia Y – vive da sola – senza allertare le forze dell’ordine. Poi, con addosso i dolori del sinistro, si è recata al pronto soccorso di Terni dove i medici hanno riscontrato lesioni per una prognosi di 5 giorni. Il punto è che ora è in cerca di testimoni che possano aiutarla a rintracciare il responsabile, a ricostruire quanto successo. Da qui l’appello, esteso anche dal suo legale, l’avvocato Alessandro Lardori: «Qulsiasi dettaglio può essere importante».